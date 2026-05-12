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Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

12:36 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer kämen gut und effektiv voran, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
38,18 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,58 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

12:36 UBS Buy Deutsche Bank AG
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30.04.26 UBS Buy Deutsche Bank AG
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