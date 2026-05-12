UBS Aktie
Marktkap. 116,3 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer kämen gut und effektiv voran, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Buy
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,18 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Benjamin Goy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,58 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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