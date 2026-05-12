Deutsche Bank AG

UBS Buy

12:36 Uhr

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für UBS von 39 auf 40 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schweizer kämen gut und effektiv voran, schrieb Benjamin Goy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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