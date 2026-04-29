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Symbol UBS

Barclays Capital

UBS Equal Weight

09:36 Uhr
UBS Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
UBS
36,99 EUR 0,10 EUR 0,27%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 35 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Flora Bocahut hob nach den starken Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank, wie sie am Mittwochabend schrieb./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Equal Weight

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
35,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
36,53 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
41,33 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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