UBS Aktie
Marktkap. 111,86 Mrd. EURKGV 18,06 Div. Rendite 1,16%
WKN A12DFH
ISIN CH0244767585
Symbol UBS
UBS Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für UBS von 34 auf 35 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Flora Bocahut hob nach den starken Quartalszahlen ihre Ergebnisschätzungen (EPS) für die Schweizer Bank, wie sie am Mittwochabend schrieb./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 18:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Simon Zenger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: UBS Equal Weight
|Unternehmen:
UBS
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
35,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
36,53 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
41,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu UBS
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|UBS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|09:36
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.