BBVA Aktie
Marktkap. 104,81 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 20,50 auf 20,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den wichtigsten Kennziffern seien im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen worden, schrieb Cecilia Romero Reyes in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie brachte ihre Erwartung für das Ertragswachstum auf ein Niveau mit dem angepassten Ausblick. Doch näher betrachtet, seien die Resultate der spanischen Bank eher durchwachsen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 18:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 18:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Equal Weight
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
20,90 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
18,66 €
|Abst. Kursziel*:
12,03%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
18,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,16%
|
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|09:06
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|08:36
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
