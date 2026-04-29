ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BBVA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen dank starken Handelsgeschäfts übertroffen, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag nach dem Bericht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Neutral
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
20,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
18,74 €
|Abst. Kursziel*:
9,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
18,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:51
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:51
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|11.03.26
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|13:51
|BBVA Neutral
|UBS AG
|13:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets