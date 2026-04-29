BBVA Aktie

18,84 EUR +0,61 EUR +3,32 %
STU
18,83 EUR +0,59 EUR +3,23 %
HAML
Marktkap. 105,48 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 20,25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen getoppt dank Zinseinnahmen und Handelsergebnis, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Sector Perform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,25 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
18,74 €		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
18,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,51%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:51 BBVA Neutral UBS AG
13:46 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 BBVA Neutral UBS AG
15.04.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net Analystenmeinungen Was Analysten von der BBVA-Aktie erwarten Was Analysten von der BBVA-Aktie erwarten
dpa-afx BBVA-Aktie fester: Großbank startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr
dpa-afx ROUNDUP: BBVA startet mit überraschend viel Gewinn ins Jahr - Aktie etwas erholt
dpa-afx Bankenaktien unter Druck: BNP, Société Générale und Crédit Agricole geben nach
finanzen.net Ausblick: BBVA zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
EN, Banco Bilbao BBVA CIB posted revenues of €2.185 billion in the first quarter of 2026
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Nearly €3 Billion Profit in the First Quarter (up 11%) and Announces a New Tranche of Share Buybacks
EN, Banco Bilbao BBVA ranks second in LinkedIn Top Companies Spain 2026
EN, Banco Bilbao BBVA supported Bladex in the execution of its 17th debt issuance in the local market for MXN 4.265 billion
EN, Banco Bilbao Value Creation and Capital Efficiency: Key Pillars of BBVA’s New Growth Model
EN, Banco Bilbao BBVA Completes Another €1.0 Billion of Its Extraordinary Share Buyback Program
EN, Banco Bilbao BBVA Named World’s Most Innovative Bank 2026 by Global Finance
EN, Banco Bilbao BBVA Significantly Exceeds Its New MREL Requirement
