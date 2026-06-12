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Symbol VODPF

Deutsche Bank AG

Vodafone Group Buy

09:46 Uhr
Vodafone Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Vodafone Group PLC
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vodafone von 155 auf 150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im phasenweise wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmarkt sähen sich die Briten in ihren nun stärker fokussierten Geschäftsaktivitäten weniger größeren Konflikten ausgesetzt, schrieb Robert Grindle in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Er erwartet erhebliche positive Impulse aus Synergien in Großbritannien, einem stärkeren Wachstum in Euro in den Schwellenländern und einer Vereinfachung der Bilanz. Dies sollte die Belastung durch das Deutschland-Geschäft mehr als ausgleichen. Grindles Bewertungsmodell berücksichtigt die neue Unternehmensprognose, die Verzögerung einer Transaktion in Kenia und den Erwerb von Minderheitsanteilen in Großbritannien. Es gebe mehrere Hebel für eine Kurssteigerung der Aktie./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 07:58 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Vodafone Group Buy

Unternehmen:
Vodafone Group PLC		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1,14 £		 Abst. Kursziel*:
31,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Grindle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1,08 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vodafone Group PLC

09:46 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
11.06.26 Vodafone Group Equal Weight Barclays Capital
13.05.26 Vodafone Group Halten DZ BANK
13.05.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Vodafone Group Sell UBS AG
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