Fraport Aktie
Marktkap. 6,25 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Fraport von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Bericht bestätigt im Wesentlichen unsere Erwartungen, sodass wir keinen größeren Anpassungsbedarf für unsere Schätzungen sehen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag im Resümee des Quartalsberichts. "Positiv werten wir, dass Fraport trotz der schwächeren Verkehrsentwicklung in Frankfurt an den Konzernzielen festhält."/rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Kaufen
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
66,40 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
67,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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