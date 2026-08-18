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AI Analyse

Warburg Research

Fraport Hold

09:11 Uhr
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnaussichten trübten sich ein, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er verwies auf einen wohl schwächer werdenden Luftverkehr und höhere Zinsbelastungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Hold

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
62,80 €		 Abst. Kursziel*:
8,28%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
62,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
72,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Fraport Equal Weight Barclays Capital
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