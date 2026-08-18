Fraport Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
AI Analyse
Fraport Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 74 auf 68 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnaussichten trübten sich ein, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Er verwies auf einen wohl schwächer werdenden Luftverkehr und höhere Zinsbelastungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Hold
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
62,80 €
|Abst. Kursziel*:
8,28%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
62,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
72,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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