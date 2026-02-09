Fraport Aktie
Marktkap. 7,66 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg preise die Aktie des Flughafenbetreibers in puncto Verkehrswachstum und mittelfristigem Free-Cashflow-Potenzial bereits ein optimistisches Szenario ein, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Fraport Sell
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
81,05 €
|Abst. Kursziel*:
-16,10%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
80,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,69%
|
Analyst Name:
Cristian Nedelcu
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
