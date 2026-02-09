DAX 25.020 +0,0%ESt50 6.069 +0,2%MSCI World 4.577 +0,1%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.677 -2,1%Euro 1,1907 -0,1%Öl 69,22 +0,1%Gold 5.047 -0,2%
Fraport Aktie

80,65 EUR -1,40 EUR -1,71 %
STU
Marktkap. 7,66 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330

ISIN DE0005773303

Symbol FPRUF

Fraport AG
80,65 EUR -1,40 EUR -1,71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Sell" belassen. Nach dem zuletzt deutlichen Kursanstieg preise die Aktie des Flughafenbetreibers in puncto Verkehrswachstum und mittelfristigem Free-Cashflow-Potenzial bereits ein optimistisches Szenario ein, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 12:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Sell

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
81,05 €		 Abst. Kursziel*:
-16,10%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
80,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-15,69%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

12:21 Fraport Sell UBS AG
03.02.26 Fraport Overweight Barclays Capital
30.01.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.01.26 Fraport Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Lohnender Fraport-Einstieg? MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu
dpa-afx Starker Schneefall - 100 Flüge in Frankfurt gestrichen
dpa-afx ROUNDUP/Zu viel Schnee: Betrieb am Frankfurter Flughafen eingestellt
TraderFox Stocks in Action: Evotec, Fraport, ING Groep, Sartorius, Nordex
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
