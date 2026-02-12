Lufthansa-Aktie gewinnt: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig
Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Ausfälle soll es keine mehr geben.
Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Morgen ein Sprecher des Unternehmens.
Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter von Lufthansa rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.
Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.
Im XETRA-Handel gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 9,07 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Robert Sarosiek / Shutterstock.com