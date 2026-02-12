DAX24.845 ±-0,0%Est506.006 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1863 -0,1%Öl67,62 +0,1%Gold4.982 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
Top News
BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit BforBank: 80€ geschenkt + 1 Monat gratis! Nur für kurze Zeit
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Keine Ausfälle mehr

Lufthansa-Aktie gewinnt: Nach Streiktag läuft Flugplan wieder planmäßig

13.02.26 09:29 Uhr
Streik-Chaos vorbei: Lufthansa-Aktie hebt wieder ab | finanzen.net

Bei der Lufthansa ist der Flugbetrieb nach dem Streik vom Vortag wieder angelaufen. Ausfälle soll es keine mehr geben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
81,15 EUR -0,15 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,10 EUR 0,09 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Derzeit gebe es keine Störungen oder Ausfälle, sagte am Morgen ein Sprecher des Unternehmens.

Am Donnerstag waren wegen zeitgleicher Arbeitsniederlegungen der Piloten und der Flugbegleiter von Lufthansa rund 800 Flüge bei der größten deutschen Fluggesellschaft ausgefallen. Rund 100.000 Passagiere waren von dem auf einen Tag begrenzten Streik betroffen. Schwerpunkte waren die Flughäfen in München und Frankfurt.

Wer­bung

Am Frankfurter Flughafen erwartet der Betreiber Fraport für heute mit 1.160 Starts und Landungen einen besonders regen Flugverkehr. Grund sind zusätzlich eingeplante Flüge, um umgebuchte Passagiere transportieren zu können.

Im XETRA-Handel gewinnt die Lufthansa-Aktie zeitweise 0,82 Prozent auf 9,07 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fraport

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fraport

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com, Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
16.01.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
15.01.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
09.01.2026Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen