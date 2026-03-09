Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,12 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Nahostkonflikt dürfte in der Region für einen kurzfristig deutlichen Nachfragerückgang sorgen, sobald der Flugverkehr dort wieder aufgenommen werde, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings hätten Europas Fluggesellschaften dort wenig Geschäft. Auf den Transatlantikrouten sei eine temporäre Schwäche möglich. Dank Absicherungsmaßnahmen gegen steigende Kerosinpreise hätten sie gegenüber der US-Konkurrenz aber einen Vorteil, vor allem IAG. Von mehr Reisen nach Asien würde die Lufthansa am meisten profitieren und von mehr innereuropäischen Flügen Ryanair. Ein längerer Konflikt mit dauerhaft höheren Ölpreisen würde den gesamten Sektor belasten, wobei Ryanair im volatilen Branchenumfeld am defensivsten aufgestellt sei./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
8,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,18 €
|Abst. Kursziel*:
-2,20%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
8,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Lufthansa AG
|11:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:06
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research