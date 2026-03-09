DAX 23.983 +2,5%ESt50 5.839 +2,7%MSCI World 4.445 +0,6%Top 10 Crypto 9,2120 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.795 +3,1%Euro 1,1633 +0,0%Öl 92,56 +3,1%Gold 5.175 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX zieht an -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- BioNTech, Lufthansa, CATL, Rheinmetall, EVOTEC, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer HPE-Aktie steigt: Hewlett Packard Enterprise mit Umsatzsprung - Gewinn jedoch deutlich tiefer
Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" - baldiges Ende des Konflikts möglich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,15 EUR +0,28 EUR +3,51 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,12 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

11:06 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,15 EUR 0,28 EUR 3,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Nahostkonflikt dürfte in der Region für einen kurzfristig deutlichen Nachfragerückgang sorgen, sobald der Flugverkehr dort wieder aufgenommen werde, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. Allerdings hätten Europas Fluggesellschaften dort wenig Geschäft. Auf den Transatlantikrouten sei eine temporäre Schwäche möglich. Dank Absicherungsmaßnahmen gegen steigende Kerosinpreise hätten sie gegenüber der US-Konkurrenz aber einen Vorteil, vor allem IAG. Von mehr Reisen nach Asien würde die Lufthansa am meisten profitieren und von mehr innereuropäischen Flügen Ryanair. Ein längerer Konflikt mit dauerhaft höheren Ölpreisen würde den gesamten Sektor belasten, wobei Ryanair im volatilen Branchenumfeld am defensivsten aufgestellt sei./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 22:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,18 €		 Abst. Kursziel*:
-2,20%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
8,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,79%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

11:06 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
09.03.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09.03.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Iran-Konflikt Lufthansa-Aktie hebt dank Hoffnung auf Kriegsende ab: Erholung trotz verlängerter Flugstopps im Nahen Osten Lufthansa-Aktie hebt dank Hoffnung auf Kriegsende ab: Erholung trotz verlängerter Flugstopps im Nahen Osten
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa bricht am Vormittag nach oben aus
finanzen.net Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen
finanzen.net XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich leichter
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa mit herben Abschlägen am Montagnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX nachmittags schwächer
TraderFox Stocks in Action: Leonardo, ENI, Lufthansa, Hensoldtund Wacker Neuson.
dpa-afx Lufthansa-Konzern verlängert Flugstopp nach Nahost
Business Times Lufthansa profit tops forecast but Middle East war clouds outlook
RTE.ie Lufthansa adds more flights to Asia and Africa
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
Deutsche Welle Germany: Lufthansa strike grounds hundreds of flights
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen