Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

12:21 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
40,87 EUR 0,72 EUR 1,79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
39,97 €		 Abst. Kursziel*:
-14,94%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
40,87 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,81%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
46,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

