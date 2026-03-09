Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

