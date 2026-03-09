Daimler Truck Aktie
Marktkap. 29,36 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Underperform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daimler Truck AG
Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
39,97 €
|Abst. Kursziel*:
-14,94%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
40,87 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,81%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
46,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Daimler Truck
|12:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|13.02.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|04.02.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12:21
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|07.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG