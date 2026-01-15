Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt./rob/tih/mis

