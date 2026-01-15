DAX 25.274 -0,3%ESt50 6.017 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,85 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.153 -0,2%Euro 1,1619 +0,1%Öl 64,62 +1,2%Gold 4.602 -0,3%
Daimler Truck Aktie

Marktkap. 30,19 Mrd. EUR

KGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK

ISIN DE000DTR0CK8

Symbol DTGHF

Bernstein Research

Daimler Truck Underperform

13:16 Uhr
Daimler Truck Underperform
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
41,47 EUR -0,10 EUR -0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Daimler Truck Underperform

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
40,08 €		 Abst. Kursziel*:
-25,15%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
41,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-27,66%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

