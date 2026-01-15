Daimler Truck Aktie
Marktkap. 30,19 Mrd. EURKGV 10,11 Div. Rendite 5,16%
WKN DTR0CK
ISIN DE000DTR0CK8
Symbol DTGHF
Daimler Truck Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Absatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Zahl der abgesetzten Nutzfahrzeuge habe im vierten Quartal 4 Prozent über seiner Erwartung gelegen, schrieb Harry Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte beobachtete aber eine schrittweise Verbesserung am weiterhin schwachen nordamerikanischen Markt./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 09:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Daimler Truck
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
40,08 €
|Abst. Kursziel*:
-25,15%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
41,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-27,66%
|
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
