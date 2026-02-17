Aktuelle Analyse im Blick

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 41,94 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 179.271 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Daimler Truck-Papier um 12,4 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.03.2026.

