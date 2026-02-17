Daimler Truck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Werte in diesem Artikel
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Daimler Truck von 41 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nicolai Kempf ist in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse optimistisch für das weitere Marktumfeld für Nutzfahrzeugbauer. Er erwartet im zweiten Quartal eine Markterholung und dann im zweiten Halbjahr, dass Käufe vor dem Inkrafttreten strengerer EPA-Abgasnormen vorgezogen werden. Anleger schauten über den Tiefpunkt im ersten Quartal hinweg - auch in der Annahme, dass Zolleffekte weitergereicht werden können. Als Konsequenz von alldem erhöhte er den Multiplikator für die Ermittlung der Kursziele.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:48 Uhr um 0,9 Prozent auf 41,94 EUR ab. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 16,83 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 179.271 Daimler Truck-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Daimler Truck-Papier um 12,4 Prozent. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 19.03.2026.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Daimler Truck News
Bildquellen: Daimler Truck AG