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Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute

16.03.26 09:23 Uhr
Daimler Truck-Aktie schwächer: Aktienrückkauf startet heute | finanzen.net

Daimler Truck startet ihr im Juli vergangenen Jahres angekündigtes Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro heute.

Werte in diesem Artikel
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Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis spätestens 15. März 2028 sollen maximal 72.487.118 Aktien des Nutzfahrzeugherstellers erworben werden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Erwerb soll in mehreren Tranchen erfolgen. Im Rahmen der ersten Tranche sollen eigene Aktien für einen Gesamtbetrag von bis zu 400 Millionen über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten erworben werden.

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Im XETRA-Handel am Montag notiert die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,30 Prozent tiefer bei 42,55 Euro.

DOW JONES

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Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Daimler Truck AG

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23.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
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16.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
12.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
17.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.02.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

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