Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,2 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,34 €
|Abst. Kursziel*:
28,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,39 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,91%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|09:06
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.