Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

56,39 EUR -1,68 EUR -2,89 %
STU
Marktkap. 56,2 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

09:36 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,39 EUR -1,68 EUR -2,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Buy" belassen. Der Ergebniskonsens für 2026 dürfte prozentual zweistellig sinken, schrieb Christian Frenes am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. An der Ausschüttungspolitik habe sich allerdings nichts geändert, hob er hervor./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,34 €		 Abst. Kursziel*:
28,30%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,91%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09:36 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
08:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 71 Euro
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im Euro STOXX 50
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verzeichnet am Vormittag Verluste
dpa-afx Mercedes-Benz-Aktie sackt ab und zieht VW & Co mit: Maue Geschäfte & US-Zölle sorgen für Gewinneinbruch
dpa-afx ROUNDUP: Mercedes im Pkw-Geschäft nach Einbruch vorsichtig - Kurs unter Druck
Dow Jones KORREKTUR: Mercedes zahlt nach Gewinneinbruch erneut geringere Dividende
Financial Times Mercedes-Benz profits halve as Chinese rivals challenge foreign brands
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Business Times Mercedes seeks to regain China luxury lead with new S-Class
