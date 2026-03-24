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DZ BANK

United Internet Kaufen

18:01 Uhr
United Internet Kaufen
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet von 35,50 auf 33,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der neue faire Wert reflektiere die Überarbeitung seines Bewertungsmodells, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertungsmultiplikatoren für die Internetaktivitäten dürften mittelfristig aber wieder steigen, wenn sich die derzeit "extreme KI-Angst" relativiere. Der Bewertungsabschlag des Telekom- und Internetkonzerns sei noch immer konservativ./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 16:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Kaufen

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
27,26 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
27,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

18:01 United Internet Kaufen DZ BANK
08:36 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 United Internet Buy UBS AG
19.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
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