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Barclays Capital

United Internet Equal Weight

10:16 Uhr
United Internet Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. Angesichts des Kriegs im Nahen Osten bleibe der Telekomsektor als defensives Investment attraktiv, schrieb Mathieu Robilliard am Montagabend. Die Unternehmen des Sektors seien gut gegen steigende Energiepreise abgesichert, ihre operativen Ergebnisse dürften kaum darunter leiden. Seine Favoriten seien Deutsche Telekom, Telecom Italia und die britische Zegona./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 23:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Equal Weight

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
25,98 €		 Abst. Kursziel*:
-3,77%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
26,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,94%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

10:16 United Internet Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
10.02.26 United Internet Buy UBS AG
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13.01.26 United Internet Buy UBS AG
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