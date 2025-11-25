DAX 23.695 +1,0%ESt50 5.649 +1,3%MSCI World 4.379 +1,0%Top 10 Crypto 11,99 -1,7%Nas 23.237 +0,9%Bitcoin 75.568 +0,1%Euro 1,1592 +0,2%Öl 62,75 +0,2%Gold 4.168 +0,9%
United Internet Aktie

Marktkap. 4,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

Barclays Capital

United Internet Equal Weight

08:36 Uhr
United Internet Equal Weight
United Internet AG
24,92 EUR -0,44 EUR -1,74%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Equal Weight" belassen. In der deutschen Telekombranche nähmen bei geringerem Wachstum die Konsolidierungsoptionen zu, schrieb Mathieu Robilliard am Dienstagabend. Diesbezüglich sieht er vor allem bei 1&1 und dem Mutterkonzern United Internet Chancen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 19:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Equal Weight

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
25,14 €		 Abst. Kursziel*:
-0,56%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
24,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,32%
Analyst Name:
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

08:36 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 United Internet Kaufen DZ BANK
01.09.25 United Internet Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Mittag tiefer
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Dienstagvormittag gestärkt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX notiert letztendlich im Plus
finanzen.net XETRA-Handel: TecDAX legt zum Handelsende zu
dpa-afx Aktien im Aufwind: United Internet bündelt mit Versatel-Verkauf Telekom-Geschäft bei 1&1
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX stärker
finanzen.net Handel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
