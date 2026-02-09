DAX 25.015 +1,2%ESt50 6.059 +1,0%MSCI World 4.576 +0,1%Top 10 Crypto 8,7810 -1,1%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.885 -1,7%Euro 1,1902 -0,1%Öl 69,07 -0,1%Gold 5.028 -0,6%
United Internet Aktie

Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos , für die er seine Kaufempfehlung strich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
31,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,82 €		 Abst. Kursziel*:
14,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

