United Internet Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
31,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,82 €
|Abst. Kursziel*:
14,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,22%
|
Analyst Name:
Polo Tang
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,70 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
