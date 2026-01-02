DAX 24.674 +0,6%ESt50 5.888 +0,6%MSCI World 4.448 +0,1%Top 10 Crypto 12,43 -5,3%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.655 +2,0%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,01 +0,4%Gold 4.415 +2,0%
United Internet Aktie

28,32 EUR +0,18 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 4,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet AG
United Internet AG
28,32 EUR
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 33,00 auf 35,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
35,10 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,34 €		 Abst. Kursziel*:
23,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,94%
Analyst Name:
Polo Tang 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

12:11 United Internet Buy UBS AG
10.12.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.11.25 United Internet Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 United Internet Buy UBS AG
12.11.25 United Internet Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu United Internet AG

finanzen.net Investmentbeispiel TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.net TecDAX aktuell: TecDAX startet in der Gewinnzone
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Vormittag auf rotem Terrain
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet verteuert sich am Nachmittag
finanzen.net United Internet Aktie News: United Internet am Freitagmittag im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen
finanzen.net TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Internet von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt zum Ende des Dienstagshandels
EQS Group EQS-Adhoc: United Internet AG: United Internet sells 1&1 Versatel to 1&1 AG
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first nine months of 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-DD: United Internet AG: Stefan Rasch, sell
EQS Group EQS-News: United Internet with successful first half-year 2025
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
