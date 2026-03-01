DAX23.394 -0,8%Est505.681 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.416 +0,1%Bitcoin59.518 +3,9%Euro1,1592 +0,5%Öl98,58 +5,6%Gold5.106 ±0,0%
DAX aktuell

09.03.26 17:37 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an der Börse Frankfurt - DAX verkleinert Minus nach tiefrotem Wochenstart unter 23.000-Punkte-Marke - Erneute Ölpreis-Explosion

Für die europäischen Anleger wurde die Rückkehr aus dem Wochenende wegen des zugespitzten Iran-Kriegs zunächst zum bösen Erwachen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.103,94 USD -0,45 USD -0,01%
News
Ölpreis (Brent)
98,76 USD 5,44 USD 5,83%
News
Ölpreis (WTI)
94,35 USD 3,45 USD 3,80%
News
Indizes
DAX 40
23.394,4 PKT -196,7 PKT -0,83%
Charts|News|Analysen

Der DAX rauschte am Montag zum Start unter die 23.000-Punkte-Marke. Es ging zunächst um 2,51 Prozent auf 22.998,94 Zähler abwärts. Bis zum Nachmittag drückte das negative Anlegersentiment den Leitindex tief ins Minus (Tagestief: 22.927,55). Am Nachmittag konnte er seine Abschläge etwas reduzieren und beendete den Tag 0,77 Prozent niedriger bei 23.409,37 Punkten.

Energiepreisanstieg nährt Sorgen

Vor allem der rasende Anstieg der Energiepreise schockiert und schürt zunehmend die Inflations- und Wachstumssorgen.

Der Iran hat einen neuen obersten Führer bestimmt, aber auch der Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei wird von Israel und den USA wieder bedroht. Ein schnelles Ende des Kriegs und eine Normalisierung der Ölproduktion in der Region scheinen nicht absehbar.

Entsprechend negativ fiel die Aktienmarktreaktion aus. Der Druck ließ allerdings nach, als eine Debatte über die Freigabe von Ölreserven losgetreten wurde.

Ölpreis rast zeitweise auf 120 US-Dollar hoch

Laut den Experten des Bankhauses Metzler rückt eine diplomatische Lösung des Konflikts "immer weiter in die Ferne". Getrieben ist die Situation an den Ölmärkten von der Angst vor einer längeren Sperrung der Straße von Hormus, die für den globalen Ölhandel von großer Bedeutung ist. Der Preis für ein Fass Rohöl der Nordsee-Sorte Brent ist in der Nacht auf Montag um bis zu 29 Prozent auf fast 120 Dollar gestiegen. In einem Bericht der "Financial Times" wird nun darüber spekuliert, ob die Situation durch die Freigabe von Ölreserven beruhigt werden könnte. Der Ölpreis kehrte daraufhin zuletzt unter die 100-Dollar-Marke zurück.

"Die Angst davor, dass das schwarze Gold die Weltkonjunktur ausbremsen könnte, ist deutlich größer geworden", schrieb der Experte Christian Henke vom Broker IG. US-Präsident Trump fordere eine bedingungslose Kapitulation des Iran und in der Folge davon drohe der Militäreinsatz länger anzudauern. "Und dies dürfte nicht im Sinne der Anleger sein", so der Experte.

JPMorgan-Anlagestratege sieht Kursrutsch bis nächste Woche enden

Die geopolitisch getriebene Flucht aus dem Risiko schreite fort, schrieb denn auch der JPMorgan-Anlagestratege Mislav Matejka. Er erinnerte jedoch daran, dass der Aktienmarkt sein Tief meist dann findet, wenn die Anlegerstimmung am schlechtesten ist. Matejka wäre entsprechend jedenfalls nicht überrascht, wenn der Kursrutsch in dieser oder der kommenden Woche endet.

Die vom Ölpreis ausgelösten Schwankungen zeigten sich am Montag in vielen Branchen mit den üblichen Ausschlägen. Aktien großer Ölkonzerne waren sehr gefragt, während die Titel in der Tourismusbranche stark litten. Für die Titel der Lufthansa ging es sichtlich bergab.

DAX-Rekord zuletzt im Januar

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

