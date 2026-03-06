DAX 22.930 -2,8%ESt50 5.545 -3,1%MSCI World 4.374 -0,8%Top 10 Crypto 8,9300 +3,0%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.704 +2,5%Euro 1,1521 -0,1%Öl 107,0 +14,7%Gold 5.094 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sprunghafter Anstieg der Ölpreise: DAX fällt unter 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie JP Morgan Chase & Co.: Underweight für GEA-Aktie
Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt Bayer-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

easyJet Aktie

Kaufen
Verkaufen
easyJet Aktien-Sparplan
4,57 EUR -0,17 EUR -3,55 %
STU
4,06 CHF -0,17 CHF -4,11 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1JTC1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol EJTTF

Bernstein Research

easyJet Outperform

09:21 Uhr
easyJet Outperform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
4,57 EUR -0,17 EUR -3,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet von 560 auf 510 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Unter den europäischen Fluggesellschaften erschienen Ryanair und IAG sowie dahinter Lufthansa und Easyjet am besten positioniert, um den Widrigkeiten durch den Iran-Krieg zu trotzen, schrieb Alex Irving am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Am stärksten belastet sieht er Air France-KLM sowie Wizz Air. Im Zuge gesenkter Gewinnschätzungen (EPS) kappte Irving seine Kursziele./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:34 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Outperform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
5,10 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

09:21 easyJet Outperform Bernstein Research
08:31 easyJet Overweight Barclays Capital
03.03.26 easyJet Overweight Barclays Capital
18.02.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu easyJet plc

finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Freitagnachmittag schwächer
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet stabilisiert sich am Freitagmittag
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100 startet in der Gewinnzone
finanzen.net easyJet Aktie News: easyJet am Vormittag im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So entwickelt sich der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
finanzen.net FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Lufthansa-Aktie im freien Fall: Flüge zu Zielen im Nahen Osten nach Eskalation in der Region ausgesetzt
EN, TheGuardian EasyJet refuses to honour a promised £472 refund
Financial Times EasyJet chief blasts EU’s ‘lunatic’ cabin bag proposals
BBC EasyJet warned over 'misleading' £5.99 cabin bag fee
Globes easyJet to resume Israel flights in March
Financial Times Stockpickers: Halma, easyJet, Renew Holdings
Financial Times Airlines and regulator warn over rising Heathrow costs after runway approval
Financial Times EasyJet boosted by package holiday surge
RTE.ie EasyJet exceeds its annual profit expectations
RSS Feed
easyJet plc zu myNews hinzufügen