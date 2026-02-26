DAX25.320 +0,1%Est506.144 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 -2,4%Nas22.706 -0,8%Bitcoin55.872 -2,3%Euro1,1819 +0,2%Öl72,52 +2,3%Gold5.237 +1,1%
DAX stabil -- Wall Street tiefrot -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, Block, AIXTRON im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Nachmittag
Jet-Kosten sorgen für Wirbel: Big-Short-Legende Michael Burry nimmt Palantir-Aktie ins Visier
Unter Druck

IAG-Aktie leidet unter Gewinnmitnahmen - Auch Lufthansa unter Druck

27.02.26 16:47 Uhr
Gewinnmitnahmen belasten IAG & Lufthansa | finanzen.net

Anleger nehmen am Freitag bei den zuletzt gut gelaufenen Aktien etablierter Netzwerk-Fluggesellschaften Gewinne mit.

Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,25 EUR -0,13 EUR -2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,88 EUR -0,21 EUR -4,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,00 EUR -0,31 EUR -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
27,97 EUR 1,00 EUR 3,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.327,0 PKT 38,0 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

Die Richtung wurde von den IAG-Anteilen vorgegeben, die nach der Zahlenvorlage zunächst noch solide in den Tag gestartet waren. Zuletzt lag das Minus bei fast sieben Prozent. Börsianer führten dies auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem der Kurs der britisch-spanischen Holding das höchste Niveau seit 2018 erreicht hatte.

Zahlen und der Ausblick von IAG reichten nicht mehr aus, um die Aktien weiter zu stützen, hieß es am Markt. Auch Analyst Jarrod Castle von UBS hatte es am Morgen bereits in Frage gestellt, ob "solide Resultate" den Aktionären noch genügen würden.

Von IAG in Mitleidenschaft gezogen wurden auch die Kurse von Lufthansa, die im Rennen um eine Rückkehr in den Leitindex DAX einen vierprozentigen Rückschlag verbuchten. Titel von AIR France-KLM büßten in Paris fast sechs Prozent ein.

Alle drei hatten sich zuletzt besser entwickelt als die Papiere von Billigfliegern, unter denen easyJet derzeit ihrem November-Tief nahestehen. Am Freitag gaben sei in London um 3,3 Prozent nach. Titel von Ryanair verloren in Dublin 1,5 Prozent.

/tih/jsl/he

LONDON/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

