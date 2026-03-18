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Marktkap. 9,46 Mrd. EUR

KGV 7,52
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WKN 823212

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Symbol DLAKF

Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

12:26 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
7,45 EUR -0,36 EUR -4,56%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten droht über die Treibstoffpreise zu einer schweren Belastung der Fluggesellschaften zu werden, schrieb Alex Irving am Mittwochabend. Zwar seien die europäischen Airlines kurzfristig abgesichert, diese sogenannten "Hedges" dürften jedoch in den kommenden 18 Monaten auslaufen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 21:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
7,47 €		 Abst. Kursziel*:
23,09%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
7,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,49%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,04 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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