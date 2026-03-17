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Keine Trendwende in Sicht

SAP-Aktie sackt deutlich ab: Kurs des Softwareriesen markiert neues Tief seit 2024

20.03.26 13:15 Uhr
SAP-Aktie sackt ab: Tiefster Stand seit zwei Jahren erreicht | finanzen.net

Die Aktien von SAP sind am Freitag im wackeligen Marktumfeld auf das tiefste Niveau seit Anfang 2024 abgesackt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
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Zuletzt ging es für die SAP-Aktie um XX Prozent runter auf XX Euro. Seit dem Iran-Krieg verloren sie in drei Wochen mit 10 Prozent etwa so viel wie der DAX.

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Sie brachten allerdings vor dem Iran-Krieg schon eine Hypothek mit, und sind so mit einem Verlust von gut einem Viertel schwächster DAX-Wert im laufenden Jahr. Der europäische Softwaresektor leidet im bisherigen Jahresverlauf enorm unter Verdrängungssorgen durch Künstliche Intelligenz.

Analysten hatten zuletzt immer wieder versucht, die Anleger zu beruhigen, zu einer Trendwende kam es bisher aber nicht. Der schwache Gesamtmarkt mit Inflations- und Konjunktursorgen bietet aber auch kein günstiges Umfeld dafür.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

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16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
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05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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10.02.2026SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
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29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
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23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

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