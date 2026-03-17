SAP Aktie

146,88 EUR -6,76 EUR -4,40 %
STU
Marktkap. 179,64 Mrd. EUR

KGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Neutral

14:46 Uhr
SAP SE Neutral
SAP SE
146,88 EUR -6,76 EUR -4,40%
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Seine Empfehlung für die Walldorfer habe auf einer erwarteten Wachstumsbeschleunigung und Margenexpansion beruht, schrieb Toby Ogg am Montagabend. Aber das Bild habe sich geändert. Die Entwicklung der vertraglich zugesicherten Clouderlöse (CCB) könnte sich im Zuge der Migration in die Cloud weiter verlangsamen. Damit werde eine gute Kursentwicklung eher schwierig. Zudem sieht Ogg weiteren Gegenwind: So könnte der Umbau des Geschäftsmodells zu höheren Ergebnisschwankungen führen und der härtere Wettbewerb verstärke den Investitionsbedarf./rob/ag/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAP Neutral

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
175,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
148,80 €		 Abst. Kursziel*:
17,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
146,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,14%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
225,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

08:01 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:46 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 SAP Overweight Barclays Capital
16.03.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

