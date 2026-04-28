SAP Aktie
Marktkap. 173,92 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Präsentation von Konzernchef Christian Klein auf der SAP-Veranstaltung "SAPPHIRE" vom 11. bis 13. Mai dürfte das Thema Daten und Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus stehen mit der Botschaft, dass Datenqualität und Kontext entscheidend seien, um KI erfolgreich für bessere Geschäftsentscheidungen zu nutzen, schrieb Michael Briest am Dienstag in seinem Ausblick./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 18:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Buy
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
205,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
149,10 €
|Abst. Kursziel*:
37,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
145,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,85%
|
Analyst Name:
Michael Briest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
