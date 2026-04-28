Deutsche Bank Aktie

26,50 EUR -0,78 EUR -2,86 %
Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

UBS AG

Deutsche Bank Buy

12:11 Uhr
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank AG
26,50 EUR -0,78 EUR -2,86%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Frankfurter hätten dank der besseren Ertrags- und der operativen Kostenentwicklung mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies sei aber fast nur der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking zu verdanken. Zudem sei die harte Kernkapitalquote (CET1) schwach ausgefallen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,53 €		 Abst. Kursziel*:
28,13%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,30%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

12:11 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
10:26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
10:26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
