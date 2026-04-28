Marktkap. 51,6 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Die Frankfurter hätten dank der besseren Ertrags- und der operativen Kostenentwicklung mit dem Vorsteuergewinn die Konsensschätzung um 8 Prozent übertroffen, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies sei aber fast nur der Vermögensverwaltung und dem Investmentbanking zu verdanken. Zudem sei die harte Kernkapitalquote (CET1) schwach ausgefallen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,53 €
|Abst. Kursziel*:
28,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,30%
|
Analyst Name:
Mate Nemes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|12:11
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|11:26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|10:26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
