Deutsche Bank Aktie

27,02 EUR +0,20 EUR +0,73 %
31,24 USD -1,21 USD -3,73 %
Marktkap. 52,97 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

UBS AG

Deutsche Bank Buy

13:26 Uhr
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank AG
27,02 EUR 0,20 EUR 0,73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seit Jahresbeginn sei die Aktie schwächer als die europäische Branche gelaufen, und für die Ende April anstehenden Quartalszahlen hätten die Frankfurter schon klare Hinweise gegeben, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im zweiten Halbjahr sei eine Beschleunigung des Ertragswachstums wahrscheinlich./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 07:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Buy

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,16 €		 Abst. Kursziel*:
25,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,86%
Analyst Name:
Mate Nemes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,34 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

13:26 Deutsche Bank Buy UBS AG
20.04.26 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
12.03.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

