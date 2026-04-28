26,74 EUR -0,55 EUR -2,00 %
31,28 USD -0,68 USD -2,11 %
Marktkap. 51,6 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

DZ BANK

Deutsche Bank Kaufen

17:06 Uhr
Deutsche Bank Kaufen
Deutsche Bank AG
26,74 EUR -0,55 EUR -2,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Bank von 36 auf 33 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Philipp Häßler lobte das Rekordquartal, mit dem das Finanzinstitut besser als erwartet in das neue Jahr gestartet sei. Der Bewertungsabschlag im Vergleich zu den Wettbewerbern sei nicht gerechtfertigt, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank Kaufen

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
26,82 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
26,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Philipp Dr. Häßler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Bank AG

17:06 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
12:11 Deutsche Bank Buy UBS AG
11:26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
10:26 Deutsche Bank Hold Warburg Research
mehr Analysen

