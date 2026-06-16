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Bernstein Research

Richemont Outperform

10:56 Uhr
Richemont Outperform
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Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Franken belassen. Im Luxussegment Mode und Lederwaren tauchten ernst zu nehmende chinesische Wettbewerber auf, schrieb Luca Solca in einer Sektorstudie am Mittwoch. Die Größeren unter ihnen arbeiteten daran, die Lücke zu den etablierten Anbietern in puncto Markenwahrnehmung und Vertrieb zu schließen. Im Segment Lederwaren platzierten sich Chinas Hersteller zwischen den High-End-Luxusmarken und dem Massenmarkt./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 11:53 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
182,05 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,86%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
182,50 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,59%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
183,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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15.06.26 Richemont Buy Deutsche Bank AG
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