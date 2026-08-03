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Symbol DBOEF

UBS AG

Deutsche Börse Neutral

13:31 Uhr
Deutsche Börse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
267,30 EUR 0,70 EUR 0,26%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Analyst Michael Werner kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den europäischen Börsenbetreibern die Handelsvolumina im Monat Juli. Dabei hob er vor allem das starke Handelsvolumen bei Aktien hervor, "insbesondere für einen Sommer- beziehungsweise Ferienmonat", wie Werner schrieb./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 22:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Neutral

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
265,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
267,40 €		 Abst. Kursziel*:
-0,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
267,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,86%
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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