Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,56 Mrd. EURKGV 24,69 Div. Rendite 1,35%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies von einem schwächeren Ausblick auf das laufende dritte Quartal überschattet worden./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Buy
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
256,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
156,10 €
|Abst. Kursziel*:
64,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
153,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
|
Analyst Name:
Manuela Stuerzer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
216,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
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