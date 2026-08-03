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Symbol ALZCF

Deutsche Bank AG

Alzchem Group Buy

13:21 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies von einem schwächeren Ausblick auf das laufende dritte Quartal überschattet worden./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
156,10 €		 Abst. Kursziel*:
64,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
153,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
Analyst Name:
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

13:21 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-AFR: Alzchem Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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