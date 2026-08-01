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Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

11:41 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Investment-Story sei damit intakt./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Buy

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
154,90 €		 Abst. Kursziel*:
34,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
155,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
216,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

11:41 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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