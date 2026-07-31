UBS AG

AXA Buy

14:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Segment Lebens- und Krankenversicherung habe das operative Ergebnis die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das erste Halbjahr des Versicherers robust verlaufen. Nun rücke der Kapitalmarkttag im September in den Fokus./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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