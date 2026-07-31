AXA Aktie
Marktkap. 92,38 Mrd. EURKGV 9,02 Div. Rendite 5,66%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Im Segment Lebens- und Krankenversicherung habe das operative Ergebnis die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, schrieb Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie. Alles in allem sei das erste Halbjahr des Versicherers robust verlaufen. Nun rücke der Kapitalmarkttag im September in den Fokus./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AXA Buy
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
44,65 €
|Abst. Kursziel*:
0,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,25%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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