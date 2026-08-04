McDonalds Aktie
Marktkap. 163,27 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's von 340 auf 330 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei gemischt gewesen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber eine erhoffte Belebung des US-Geschäfts durch einen Führungswechsel. Eine neue US-Chefin solle das Wachstum im Heimatmarkt wieder beschleunigen./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Kaufen
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 274,05
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 273,65
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 325,83
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|18:41
|McDonalds Kaufen
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|13:31
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:41
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|13:31
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:31
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:41
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|08:31
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:31
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|19.05.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|11.07.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.16
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.15
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13:31
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets