DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,2%MSCI World 4.987 +0,2%Top 10 Crypto 8,1990 +0,3%Nas 26.463 -0,5%Bitcoin 55.921 +0,6%Euro 1,1545 +0,1%Öl 78,80 -0,7%Gold 4.240 +4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt nach Rekord tiefer -- AMD mit Rekordumsatz -- SpaceX grenzt Verluste ein -- DaVita, NVIDIA, Novo Nordisk, Micron, Commerzbank, Eli Lilly, Siemens Energy, Infineon im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten Vonovia-Aktie gibt trotz solider Erträge leicht nach: Cashflow und Mietwachstum belasten
DAX fällt nach Rekordhoch zurück - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick DAX fällt nach Rekordhoch zurück - Bilanzen und Übergangsdeal für Straße von Hormus im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
McDonalds Aktien-Sparplan
236,70 EUR +3,90 EUR +1,68 %
STU
273,65 USD +5,26 USD +1,96 %
BTT
finanzen.net zero
McDonalds jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 163,27 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 856958

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US5801351017

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MCD

DZ BANK

McDonalds Kaufen

18:41 Uhr
McDonalds Kaufen
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
236,70 EUR 3,90 EUR 1,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's von 340 auf 330 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das zweite Quartal sei gemischt gewesen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Fokus stehe aber eine erhoffte Belebung des US-Geschäfts durch einen Führungswechsel. Eine neue US-Chefin solle das Wachstum im Heimatmarkt wieder beschleunigen./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: paul prescott / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Kaufen

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 274,05		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 273,65		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 325,83

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

18:41 McDonalds Kaufen DZ BANK
13:31 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
08:31 McDonalds Buy Jefferies & Company Inc.
08:31 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu McDonald's Corp.

TraderFox Meinungen McDonald’s mit neuer US-Chefin zur Kehrtwende! 220 Mio. Kunden nutzen regelmäßig das Treueprogramm! McDonald’s mit neuer US-Chefin zur Kehrtwende! 220 Mio. Kunden nutzen regelmäßig das Treueprogramm!
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend freundlich
dpa-afx McDonald's steigert Gewinn trotz schwacher US-Nachfrage - Aktie legt zu
dpa-afx ROUNDUP: McDonald's-Kunden schauen weiter aufs Geld - kaum Wachstum in den USA
finanzen.net McDonalds Aktie News: McDonalds reagiert am Dienstagnachmittag positiv
finanzen.net Wie Experten die McDonald's-Aktie im Juli einstuften
finanzen.net Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels stärker
finanzen.net Zuversicht in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain
WH SelfInvest DAX-Rekord über 26.000! Microsoft explodiert – Apple enttäuscht vor der Mega-Woche
Benzinga Jeff Bezos Denies Advising Gen Z To Flip Burgers Or Slog It At Real World Jobs Like Palantir, But Elon Musk Says Trump &#39;Worked&#39; At McDonalds
PR Newswire Serving Holidays with a Side of Chaos: Dr. Seuss's The Grinch Meal Is Coming to McDonald's
PR Newswire McDONALD'S REPORTS THIRD QUARTER 2025 RESULTS
PR Newswire McDONALD'S RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 5%
PR Newswire McDONALD'S REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
RSS Feed
McDonald's Corp. zu myNews hinzufügen