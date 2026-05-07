McDonalds Aktie
Marktkap. 172,13 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für McDonald's nach Quartalszahlen von 330 auf 305 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung auf "Sector Perform" belassen wurde. Die Schnellrestaurantkette habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Logan Reich in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Er sprach dennoch von einem ordentlichen Jahresauftakt. Allerdings sei das Unternehmen nicht immun gegen Einflüsse des Geschäftsumfelds./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 22:25 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 305,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 283,70
|Abst. Kursziel*:
7,51%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 283,97
|Abst. Kursziel aktuell:
7,41%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 337,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
|08:01
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|McDonalds Buy
|UBS AG
|11.03.26
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
