NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Der Chef der Schnellrestaurantkette sei zwar in den sozialen Medien wegen eines ungeschickten Geschmackstest-Videos zum neuen "Big Arch"-Burger eher schlecht weggekommen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte sieht diese erhöhte Aufmerksamkeit aber weniger als Wettbewerbsnachteil, sondern eher als kostenlose Werbung für die Einführung des zeitlich begrenzten Burgers./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 330,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 331,74
|Abst. Kursziel*:
-0,52%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 331,50
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,45%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 338,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|08:01
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|McDonalds Overweight
|Barclays Capital
