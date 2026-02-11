DAX 25.190 +1,3%ESt50 6.075 +0,6%MSCI World 4.577 +0,2%Top 10 Crypto 8,6770 +1,5%Nas 23.066 -0,2%Bitcoin 57.103 +1,3%Euro 1,1884 +0,1%Öl 69,26 -0,5%Gold 5.060 -0,5%
Barclays Capital

McDonalds Overweight

13:11 Uhr
McDonalds Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 372 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb der Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fast-Food-Kette sei eine Wachstumsgeschichte und wirke in einem unsicheren Konjunkturumfeld wie ein sicherer Hafen./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Overweight

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 380,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 323,21		 Abst. Kursziel*:
17,57%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 324,20		 Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
Analyst Name:
Jeffrey Bernstein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 345,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

