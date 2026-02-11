McDonalds Aktie
Marktkap. 195,54 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 372 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das abgelaufene Quartal sei beeindruckend gewesen, schrieb der Analyst Jeffrey Bernstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Fast-Food-Kette sei eine Wachstumsgeschichte und wirke in einem unsicheren Konjunkturumfeld wie ein sicherer Hafen./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 03:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: McDonalds Overweight
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 380,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 323,21
|Abst. Kursziel*:
17,57%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 324,20
|Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
|
Analyst Name:
Jeffrey Bernstein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 345,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
