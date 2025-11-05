McDonalds Aktie
Marktkap. 185,57 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Die Resultate des Fastfood-Konzerns seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 15:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 305,67
|Abst. Kursziel*:
4,69%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 305,55
|Abst. Kursziel aktuell:
4,73%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 332,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|08:01
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonalds Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
