McDonalds Aktie
Marktkap. 184 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 299,21
|Abst. Kursziel*:
6,95%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 306,08
|Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
|
Analyst Name:
Logan Reich
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 332,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
