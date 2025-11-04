DAX 24.037 +0,4%ESt50 5.668 +0,1%MSCI World 4.353 +0,1%Top 10 Crypto 14,10 +2,2%Nas 23.462 +0,5%Bitcoin 90.287 +2,0%Euro 1,1477 -0,1%Öl 64,65 +0,5%Gold 3.980 +1,2%
McDonalds Aktie

Kaufen
Verkaufen
McDonalds Aktien-Sparplan
266,75 EUR +6,80 EUR +2,62 %
STU
306,08 USD +6,90 USD +2,31 %
BTT
Marktkap. 184 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

RBC Capital Markets

McDonalds Sector Perform

15:41 Uhr
McDonalds Sector Perform
McDonald's Corp.
266,75 EUR 6,80 EUR 2,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Sector Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 299,21		 Abst. Kursziel*:
6,95%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 306,08		 Abst. Kursziel aktuell:
4,55%
Analyst Name:
Logan Reich 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 332,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

15:41 McDonalds Sector Perform RBC Capital Markets
16.09.25 McDonalds Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonalds Buy UBS AG
08.08.25 McDonalds Kaufen DZ BANK
07.08.25 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

