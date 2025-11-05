DAX 23.850 -0,8%ESt50 5.625 -0,8%MSCI World 4.344 -0,3%Top 10 Crypto 13,82 -3,8%Nas 23.301 -0,9%Bitcoin 89.034 -1,5%Euro 1,1532 +0,3%Öl 63,18 -0,6%Gold 3.983 +0,1%
McDonalds Aktie

Marktkap. 185,51 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 364 auf 360 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Fastfood-Konzern habe mit Sonderaktionen überzeugt, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die geplanten Expansionspläne hält die Expertin für sinnvoll. Sie sollten dazu beitragen, die Marktanteile weiter zu erhöhen./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

McDonald's Corp. zu myNews hinzufügen