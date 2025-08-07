McDonalds Aktie
Marktkap. 188,29 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal von 359 auf 364 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Schnellrestaurantkette habe mit einem insbesondere international überraschend hohen Umsatzwachstum gut abgeschnitten, schrieb Aristotelis Moutopoulos in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Amerikaner hätten von der Strategie profitiert, verstärkt auf Hühnchenprodukte zu setzen. Das Unternehmen reagiere zudem auf die Verbraucherstimmung. Die höhere Bewertung der Aktien im Vergleich zum Wettbewerb spiegele die globale Markenpräsenz und führende Position./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Kaufen
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 306,03
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 305,71
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Aristotelis Moutopoulos
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 340,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|17:06
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
