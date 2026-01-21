Diageo Aktie
Marktkap. 41,64 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Wegen der Schwäche auf dem US-Markt und widrigen Bedingungen in China werde sich der Spirituosenkonzern wohl verhaltener zur weiteren Entwicklung äußern, schrieb Mitch Collett in einem Ausblick am Donnerstag./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Hold
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,90 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
19,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mitch Collett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,95 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|10:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:21
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.01.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|06.01.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG