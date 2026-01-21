DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,54 -1,2%Gold 4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,25 EUR -0,15 EUR -0,77 %
STU
17,77 CHF +0,10 CHF +0,59 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,64 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Deutsche Bank AG

Diageo Hold

10:26 Uhr
Diageo Hold
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,25 EUR -0,15 EUR -0,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Wegen der Schwäche auf dem US-Markt und widrigen Bedingungen in China werde sich der Spirituosenkonzern wohl verhaltener zur weiteren Entwicklung äußern, schrieb Mitch Collett in einem Ausblick am Donnerstag./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Hold

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
17,90 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
19,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mitch Collett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,95 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

10:26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
09:21 Diageo Outperform Bernstein Research
08:41 Diageo Overweight Barclays Capital
21.01.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net Schwacher Handel: So steht der STOXX 50 aktuell
finanzen.net LSE-Handel FTSE 100 zeigt sich schwächer
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochmittag im Minus
finanzen.net Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Mittag ins Plus
finanzen.net Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo verteuert sich am Vormittag
Financial Times Directors’ Deals: Diageo insider digs deep as strategy debate continues
RTE.ie Diageo to raise price of pint of Guinness from next month
Business Times Guinness-owner Diageo is said to weigh options for China assets including sale
Benzinga Is Diageo PLC Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan's Asahi
Benzinga Diageo Sells East Africa Beer Giant To Japan&#39;s Asahi
Financial Times Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal
Zacks Bear of the Day: Diageo (DEO)
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen