FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 1790 Pence belassen. Wegen der Schwäche auf dem US-Markt und widrigen Bedingungen in China werde sich der Spirituosenkonzern wohl verhaltener zur weiteren Entwicklung äußern, schrieb Mitch Collett in einem Ausblick am Donnerstag./bek/gl

