Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 51,63 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volkswagen von 110 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv wertete Analyst Tim Rokossa vor allem den überraschend hohen Free Cashflow des Autobauers. Wegen eines niedrigeren Betriebskapitals und geringerer Investitionen habe dieser die Konsensschätzung deutlich übertroffen, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
104,15 €
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
104,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,56%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:36
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|UBS AG
|10:31
|Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Volkswagen (VW) vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Volkswagen (VW) vz. Overweight
|Barclays Capital
|11.03.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen (VW) vz. Sell
|UBS AG
