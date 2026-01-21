DAX 24.898 +1,4%ESt50 5.964 +1,4%MSCI World 4.505 +0,8%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.462 +1,0%Bitcoin 75.744 -1,0%Euro 1,1747 +0,5%Öl 64,28 -1,6%Gold 4.875 +0,9%
Top News
Befesa bricht aus und wird zum Leader-Stock - Kreislaufwirtschaft als Renditehebel!
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 3,20 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
Fresenius Aktie

48,70 EUR +0,49 EUR +1,02 %
STU
Marktkap. 26,54 Mrd. EUR

KGV 40,11 Div. Rendite 2,98%
WKN 578560

ISIN DE0005785604

UBS AG

Fresenius SECo Buy

08:01 Uhr
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Fresenius schneiden dagegen bei den meisten Anlagekriterien gut ab./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Buy

Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
47,48 €		 Abst. Kursziel*:
26,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
48,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,20%
Analyst Name:
Graham Doyle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

08:01 Fresenius Buy UBS AG
20.01.26 Fresenius Buy UBS AG
15.01.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
