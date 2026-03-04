Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags

XETRA-Handel im Blick

Der DAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,39 Prozent höher bei 24.298,80 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,041 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,248 Prozent leichter bei 24.145,44 Punkten, nach 24.205,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 24.366,81 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24.035,00 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang einen Verlust von 1,61 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.491,06 Punkten gehandelt. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, bei 24.028,14 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.03.2025, den Wert von 23.081,03 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,980 Prozent nach unten. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 23.601,11 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit adidas (+ 2,72 Prozent auf 145,65 EUR), Symrise (+ 2,51 Prozent auf 72,72 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,19 Prozent auf 363,70 EUR), Airbus SE (+ 2,04 Prozent auf 180,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,79 Prozent auf 33,59 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,45 Prozent auf 46,46 EUR), QIAGEN (-2,56 Prozent auf 39,83 EUR), Fresenius SE (-2,32 Prozent auf 47,06 EUR), Siemens Healthineers (-2,20 Prozent auf 40,50 EUR) und Continental (-1,37 Prozent auf 66,04 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1.759.528 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 193,207 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,21 erwartet. Mit 6,68 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net