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SAP startet KI-Einheit mit nutzungsbasierter Preisstrategie - Aktie tiefer

18.03.26 15:17 Uhr
SAP setzt auf KI und neue Preismodelle - Aktie im Minus | finanzen.net

SAP richtet eine eigene Sparte mit hunderten Mitarbeitern ein, um die Einführung von Funktionen der künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

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Aktien
SAP SE
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Kunden sollen auf Basis ihres KI-Verbrauchs zur Kasse gebeten werden, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einem Interview mit Vorstandschef Christian Klein.

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Ab Juli werde der deutsche Business-Software-Konzern demzufolge "Forward Deployed Engineering"-Teams aufstellen, die mit Kunden zusammenarbeiten, um KI-Anwendungen auf Basis der SAP-Technologie zu entwickeln.

Eine Abrechnung entsprechend dem KI-Verbrauch der Kunden wäre eine Wende weg von den regulären Software-Abonnements, so Bloomberg.

"Es wäre töricht, weiterhin auf ein Abonnementmodell zu setzen, weil KI so leistungsfähig ist, dass sie viele Aufgaben automatisieren wird", sagte Klein.

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Die SAP-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 164,60 Euro.

DJG/DJN/rio/cln

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07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
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29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
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