DAX23.748 ±0,0%ESt505.500 -0,1%Top 10 Crypto15,52 -2,5%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.045 -1,5%Euro1,1746 +0,2%Öl67,27 -0,6%Gold3.804 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Wolfspeed A41JEH BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Firefly Aerospace-Aktie im Abwärtssog: Alpha-Rakete bei Tests zerstört Firefly Aerospace-Aktie im Abwärtssog: Alpha-Rakete bei Tests zerstört
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Broker im Gebühren-Check

Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich

30.09.25 11:00 Uhr
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich | finanzen.net

Ordergebühren sind ein wichtiger Kostenfaktor. Je nach Broker zahlen aktive Anleger schnell hunderte Euro pro Jahr. Wir haben 8 Anbieter verglichen - die Unterschiede sind gewaltig. Lohnt sich ein Wechsel?

Werbung

 

Kostenfalle Ordergebühren?

Bei vielen Depot-Anbietern - vor allem Banken bzw. Direktbanken - fallen pro Order Grundgebühren plus prozentuale Provisionen an. Wer häufig handelt oder größere Summen investiert, zahlt schnell dreistellige Beträge im Jahr. Geld, das für den Vermögensaufbau fehlt.


Wir haben die Standard-Ordergebühren von acht Anbietern unter die Lupe genommen - darunter Direktbanken und populäre On­line-Bro­ker:

Trade Republic Trade Republic
  • Orderprovision: 1,00 Euro (zzgl. Spreads)
  • Orderprovision Min. / Max.: 1,00 / 1,00 Euro
flatex flatex
  • Orderprovision: ab 5,90 Euro (zzgl. Spreads)1
  • Orderprovision Min. / Max.: 5,90 Euro / unbegrenzt1
1) Ab 40.000 Euro wird für den überstei­genden Teil eine Zusatz­provision von 0,04 % fällig (nur Handels­plätze USA und Kanada)
DKB DKB
  • Orderprovision: ab 10,00 Euro (zzgl. Spreads)2
  • Orderprovision Min. / Max.: 10,00 / 30,00 Euro2
2) bis 5.000,00 Euro: 10,00 Euro / ab 5.000,01 Euro: 15,00 Euro / ab 20.000,01 Euro: 30,00 Euro Orderprovision
ING ING
  • Orderprovision: 4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)
  • Orderprovision Min. / Max.: 4,90 / 69,90 Euro
comdirect comdirect
  • Orderprovision: 4,90 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)
  • Orderprovision Min. / Max.: 9,90 / 59,90 Euro
Consorsbank Consorsbank
  • Orderprovision: 4,95 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)3
  • Orderprovision Min. / Max.: 9,95 / 69,00 Euro3
3) Über 25 bzw. über 500 Orders p.a. gelten vergünstigte Konditionen
S Broker S Broker
  • Orderprovision: 4,99 Euro + 0,25 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)4
  • Orderprovision Min. / Max.: 8,99 / 54,99 Euro4
4) Orderprovision für 'Standard­order'; bei 'Sofort­orders' 3,99 Euro + 0,25 % (zzgl. Spreads) ohne Minimum­provision
  • Orderprovision: 0,00 Euro, 0,0 % des Ordervolumens (zzgl. Spreads)5
  • Orderprovision Min. / Max.: 0,00 / 0,00 Euro5
5) Auf Orders unter 500 Euro wird 1 Euro Minder­mengen­zuschlag erhoben

Wie unterscheiden sich die Ordergebühren der Anbieter? Eine Beispielrechnung

Um zu verdeutlichen, wie Ordergebühren ins Gewicht fallen können, gehen wir exemplarisch von einer Handelsaktivität von 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen aus. Wenden wir nun die Preiskonditionen der acht Depot-Anbieter auf dieses Fallbeispiel an:


Rechenbeispiel: Ordergebühren der Top-Broker im Vergleich Anmerkung: exemplarischer Vergleich bei 20 Orders im Jahr zu je 10.000 Euro Ordervolumen - ohne Berücksichtigung externer Kosten wie Börsen- oder Maklergebühren, zeitlich befristeter Aktionsangebote oder spezieller Rabatte für ausgewählte Nutzergruppen. (Stand: 16.09.2025).
* Nicht alleinig


Der Vergleich zeigt: Die Spannweite zwischen den Anbietern ist enorm und Ordergebühren können erhebliche Kosten verursachen. Dabei sind Online- und Neo­broker tendenziell günstiger als klassische Direktbanken. Aber: Selbst ein populärer Neo­broker wie Trade Republic erhebt Ordergebühren - und ist damit nicht der günstigste Anbieter. Nur bei finanzen.net zero zahlst Du dauerhaft 0 € pro Order (zzgl. Spreads). Grund genug für die Stiftung Warentest, finanzen.net zero als "Kostensieger" auszuzeichnen (Ausgabe 11/2024).


Informiere Dich hier über den günstigen Broker finanzen.net zero
 

Lohnt sich ein Wechsel?

Wenn Du:

  • je nach Ordervolumen bis zu mehrere Hundert Euro pro Jahr sparen willst,
  • zusätzlich auf Depot- oder Handelsplatzgebühren verzichten willst,
  • Ak­tien-Depot, E­T­F-Spar­plan, Deri­vate-Handel, Kryp­to-Wallet und innovative Tra­ding-Tools einfach und smart auf einer modernen Plattform verwalten willst,

dann lohnt sich der Wechsel zu finanzen.net zero. Das geht übrigens ganz einfach - in nur 4 Schritten: Depot eröffnen, Ident-Verfahren absolvieren, Startkapital einzahlen, loslegen!

 

Nur noch wenige Tage: bis zum 30.09.2025 erhältst Du als Neukunde


  • eine Gratis-Aktie,
  • 25 Euro Startguthaben
  • UND einen Anteil an unserem finanzen.net Top 10 Crypto-ETP geschenkt!

Eröffne jetzt Dein ZERO-Depot und sichere Dir Dein Aktionsgeschenk (es gelten die Teilnahme­­bedingungen)!


Kostenloses Depot eröffnen und Bonus sichern

 

Bildquellen: Shutterstock